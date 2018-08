Schwere Unwetter stoppen Zugverkehr in Nordfrankreich

Mindestens 1.500 Reisende warten bisher vergeblich auf Möglichkeit zur Weiterfahrt

Caen – Schwere Gewitter im Norden Frankreichs haben den Zugverkehr behindert. In der nordwestlich von Paris gelegenen Region Normandie warteten in der Nacht zum Mittwoch rund 1.500 Reisende in Bahnhöfen, da Gleise wegen herabgestürzter Bäume blockiert waren, wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete.

Auch Stromleitungen der Bahn seien beschädigt worden. Große Teile Frankreichs waren in den vergangenen Tagen von einer Hitzewelle betroffen. (APA, 8.8.2018)