Thiem trifft in Toronto zunächst auf Tsitsipas

Grieche besiegte den Bosnier Dzumhur in Runde eins. Gegen den Weltranglisten-32. hat Thiem drei von vier Duellen gewonnen

Toronto – Dominic Thiem trifft beim Masters-1000-Tennisturnier in Toronto nach seinem Auftaktfreilos in der zweiten Runde auf Stefanos Tsitsipas. Der Grieche besiegte den Bosnier Damir Dzumhur am Dienstag in Runde eins 6:3, 7:6(3). Gegen den Weltranglisten-32. Tsitsipas hat Thiem drei der bisherigen vier Duelle gewonnen.

Beide bisherigen Matches auf Hartplatz hat Thiem gewonnen, danach hat er ebenfalls heuer auf Sand je einmal gewonnen (bei French Open in vier Sätzen) und verloren (zuvor in Barcelona in zwei Sätzen).

Meistert Thiem die erste Hürde – zuletzt hatte er in Kanada viermal jeweils zum Auftakt verloren – könnte es zu einem Achtelfinal-Duell mit Novak Djokovic (SRB-9) kommen. Zunächst wartete auf den ÖTV-Daviscupper aber ein Gegner, der im Gegensatz zu ihm bereits ein Hartplatzturnier gespielt hat.

Nummer eins in Toronto ist der Spanier Rafael Nadal vor dem Deutschen Alexander Zverev. Der Niederösterreicher ist als Nummer sieben gesetzt. (APA, red, 7.8.2018)