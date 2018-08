Erfolgreicher CL-Quali-Auftakt für Landhaus

2:1-Sieg gegen FK Rigas bei Qualifikationsturnier in Riga

Riga – Österreichs Frauen-Fußball-Vizemeister USC Landhaus Wien ist erfolgreich in das Champions-League-Qualifikationsturnier in Riga gestartet. Die "Veilchen" setzten sich am Dienstag dank Toren von Melanie Brunnthaler (18.) und Katharina Aufhauser (46.) mit 2:1 gegen das Gastgeber-Team FK Rigas durch.

Im Parallelspiel der Quali-Gruppe 7 besiegte der kasachische Champion Kazygurt Schymkent den griechischen Vizemeister Elpides Karditsas ebenfalls mit 2:1. Die Griechinnen sind am Freitag die nächste Aufgabe der Wienerinnen.

Neben dem Pool-Sieger schaffen auch die beiden besten Gruppenzweiten den Einzug in die Runde der letzten 32, für die Österreichs Serien-Double-Gewinner SKN St. Pölten und 19 andere Mannschaften fix qualifiziert sind. (APA, 7.8.2018)

Ergebnisse CL-Qualifikation Gruppe 7 – Turnier in Riga:

Landhaus Wien – FK Rigas Futbola 2:1 (1:0). Landhaus-Tore: Melanie Brunnthaler (18.), Katharina Aufhauser (46.).

Kasygurt Schymkent – Elpides Karditsas 2:1 (1:1)