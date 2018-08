Ägyptens Goalie El-Hadary beendet Teamkarriere

Entscheidung des 45-jährigen WM-Rekordtorhüters fiel "nach reiflicher Überlegung"

Kairo – Die Nationalteam-Karriere von Essam El-Hadary ist zu Ende. Der 45-jährige Ägypter gab via sozialer Medien am Montagabend seinen Rücktritt bekannt. El-Hadary war in Russland zum ältesten Spieler der WM-Geschichte aufgestiegen, war bei der 1:2-Niederlage gegen Saudi-Arabien am 25. Juni 45 Jahre und 161 Tage alt. Nach 159 Einsätzen für die "Pharaonen" hat der Schlussmann nun genug.

"Nach reichlicher Überlegung habe ich beschlossen, als Nationalspieler zurückzutreten", erklärte der vierfache Afrika-Cup-Sieger (1998, 2006, 2008 und 2010). Ganz hängt er die Schuhe aber noch nicht an den Nagel. EL-Hadary wechselte nach der WM vom saudischen Klub Al-Taawon zum ägyptischen Verein Ismaily SC, wo er bis Ende Juni 2019 unter Vertrag steht. (APA/AFP, 7.8.2018)