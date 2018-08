"Für meine Tochter": Ein Kommissar zieht in den Krieg nach Syrien

foto: zdf

Deutschsein hilft nicht

"I am German, let me in", bettelt er am Eingang eines Flüchtlingslagers, dort hofft er auf Informationen über Emma. Die Erkenntnis, dass ihm sein Deutschsein hier nicht hilft, trifft ihn hart. Später irrt er mehr als zehn lange Filmminuten allein durch die syrische Wüste. Überzeugend Bärs Darstellung eines Mannes, der völlig am Ende ist, sich und die Welt aufgegeben hat. (ae, 8.8.2018)