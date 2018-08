Wie gut kennen Sie die Hits von Madonna?

"Like a Prayer" und "Like a Virgin" gehören zu den größten Hits der Queen of Pop. Sind Sie textsicher, was die Madonna-Hits betrifft?

Madonna ist 60. Seit Anfang der 80er-Jahre veröffentlicht die Sängerin einen Hit nach dem anderen. 1983 konnte sie ihren ersten Charterfolg verbuchen: "Holiday". Im selben Jahr folgte "Like a Virgin", Madonnas erste Nummer 1 und damit der Start ihrer Karriere.

Aber nicht nur wegen ihrer Musik ist die Queen of Pop berühmt geworden. Madonna hat sich immer neu erfunden: zunächst als Marilyn Monroe, später als dunkle Königin mit Esoterik-Touch, dann als Cowgirl, als Personifikation Amerikas und schließlich als Disco-Queen. Ihre Mode hat ihren Status ebenso zementiert wie ihre Videos. "Like a Prayer" gilt bis heute als eines der skandalösesten Videos aller Zeiten: ein schwarzer Jesus, brennende Kreuze und eine erotische Katholikin – also Madonna – waren 1989 zu viel des Guten.

Seit vier Jahrzehnten sitzt die Queen of Pop also auf ihrem Thron. Und das zurecht. Denn Hits wie "Express Yourself", "Vogue", "La Isla Bonita", "Ray of Light", "Music", "Papa Don't Preach" sind Pophits für die Ewigkeit. Die Melodien sind weltbekannt, aber: Wie gut kennen Sie die Song-Texte der Queen of Pop?

Welcher Madonna-Hit ist der beste? Welche Lyrics singen Sie immer falsch? Welche Madonna-Ära brachte die beste Musik hervor? (rec, 17.8.2018)