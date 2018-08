SPÖ-Vorstand hat neues Grundsatzprogramm auf den Weg gebracht

Soll im Oktober am Parteitag abgestimmt werden

Wien – Die SPÖ hat am Dienstag ihr neues Grundsatzprogramm sowie die Partei-Neuorganisation auf den Weg gebracht. In Parteivorstand- und Präsidium wurden "Skizzen für drei Leitanträge" beschlossen, die den Delegierten am Parteitag im Herbst zur Abstimmung vorgelegt werden, gab SP-Bundesgeschäftsführer Max Lercher nach den Gremiensitzungen bekannt.

Die insgesamt drei Leitanträge beinhalten das neue Grundsatzprogramm, die neue SPÖ-Organisationsstruktur und "sozialdemokratische Antworten auf Fragen zur Zukunft der Arbeit und Gesellschaft", so Lercher. "Die SPÖ kommt auf ihrem Reformweg in großen Schritten voran", zeigte er sich nach den einstimmigen Beschlüssen erfreut. "Die beschlossenen Leitanträge werden die Sozialdemokratie dabei unterstützen, ihre Glaubwürdigkeit weiter zu stärken. Dadurch wird noch besser sichtbar werden, dass die Sozialdemokratie die politische Alternative für Österreich ist." (APA, 7.8.2018)