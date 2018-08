Täglich "Spiel des Tages" sowie Herren-Halbfinali und -Finale sowie Damen-Finale

New York/Wien – Der ORF wird vom letzten Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York täglich ein "Spiel des Tages" übertragen und auch die Matches von Österreichs Top-Ten-Star Dominic Thiem auf ORF Sport + zeigen. Zudem werden die Herren-Halbfinali sowie das Endspiel der Herren und auch jenes der Damen ausgestrahlt. Die US Open beginnen am 27. August und dauern bis 9. September. (APA, 7.8.2018)