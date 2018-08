Rezept: Griechische Dakos

Dakos mit reifen Tomaten und kräftigem Schafsfrischkäse sind der perfekte Snack für heiße Sommertage, schmecken aber auch sonst sehr gut.

Dakos war ursprünglich ein Arme-Leute-Essen in Griechenland. Mittlerweile bekommt man es, vor allem auf Kreta, in vielen Restaurants in besserer und schlechterer Qualität angeboten. Die Grundlage für Dakos ist Paximadi, der griechische Gersten-Zwieback. Man bekommt ihn in Griechenland in nahezu jedem Supermarkt. In Wien kann man ihn unter anderem bei "Rosmarin" einem griechischen Feinkostladen in Mariahilf, kaufen. Wer es noch authentischer mag, kann Paximadi selbst backen. Es ist kein großer Aufwand und der Zwieback hält sich, in einer Metalldose, mehrere Wochen.

Auf Kreta werden Dakos meistens mit Myzithra, einem kräftigen Frischkäse aus Schafs- und Ziegenmolke, serviert. Als Alternative kann man auch Feta auf die vollreifen Tomaten und den Zwieback bröseln. Ich habe gereiften Schafsbrimsen verwendet, den ich regelmäßig samstags am Yppenplatz beim Käsestand von Stephan Gruber (www.kaes.at) kaufe. Der bröselige und kräftig schmeckende Brimsen aus der Slowakei ist eine würdige Alternative zum griechischen Myzithra.

Für die Paximadi (ca. 2-3 Portionen) benötigt man 150 g Gerstenvollkornmehl, 150 g Roggenvollkornmehl, 1 Pkg. Trockengerm, 1 TL Salz, 2 TL Honig, 3 EL Olivenöl und 150 ml Wasser (lauwarm).

Für den Belag benötigt man 350 g vollreife Tomaten, 150 g Brimsen (oder Feta), Olivenöl, 4-5 Kalamata Oliven und Oregano.