"Star Trek": Wer ist der beste Captain?

Kirk, Picard oder Janeway? Wer war am qualifiziertesten? Stimmen Sie ab!

Mehr als fünfzehn Jahre sind seit seinem letzten Auftritt vergangen, nun kehrt Patrick Stewart alias Jean-Luc Picard zurück auf die Kommandobrücke des "Star Trek"-Raumschiffs – zur großen Begeisterung von Trekkies auf der ganzen Welt. Auch im STANDARD-Forum wurde die Nachricht mit großer Freude aufgenommen:



Viele begleitete Picard durch ihre Jugend:

Für so manchen ist klar, wer der beste der bisher sechs Captains der "Star Trek"-Seriengeschichte ist:

Doch wie sehen Sie das? Stimmen Sie ab:

Liegt Ihr Favorit vorne? Was macht ihn oder sie so besonders? In welchen Szenen wird das deutlich? Und was erhoffen Sie sich von der neuen "Star Trek"-Serie? (aan, 9.8.2018)