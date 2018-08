Nach Freispruch in Terrorprozess maskiert abgeführt

28-Jähriger wurde in Schubhaft genommen – Anwalt: "Das ist eine ziemliche Sauerei"

Salzburg – "Das habe ich in dieser Form auch noch nicht erlebt", sagt Anwalt Wolfgang Blaschitz. Sein Mandant ist nach dem nicht rechtskräftigen Freispruch wegen Terrorverdachts am Montagabend maskiert von der Polizei abgeführt worden. Nun sitzt er im Polizeianhaltezentrum Salzburg in Schubhaft, bestätigt eine Sprecherin der Polizei Salzburg dem STANDARD.

Abid T. saß zwei Jahre wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft. Im Oktober 2017 ist er am Landesgericht Salzburg zu sechs Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft warf ihm die Beteiligung an der Terrorvereinigung "Islamischer Staat" (IS) vor. Er soll laut Staatsanwalt 2015 als "Späher" des IS in einer Salzburger Flüchtlingsunterkunft zwei mutmaßliche IS-Terroristen, die an den Bataclan-Anschlägen in Paris hätten teilnehmen sollen, mit Informationen versorgt haben.

Abid T. beteuerte seine Unschuld. Die Beweise waren dünn, trotzdem wurde der Marokkaner schuldig gesprochen. Sein Anwalt ging in Berufung. Der Oberste Gerichtshof hob das Urteil im April zur Gänze auf und ordnete eine Neuauflage des Verfahrens in Salzburg an. Im ersten Prozess seien entlastende Aussagen ignoriert worden, begründete der OGH seine Entscheidung.

Nach der Entlassung im Juni in Schubhaft genommen

Die für das neue Verfahren bestellte Richterin ordnete daraufhin die Freilassung des 28-Jährigen an. Unmittelbar nach der Entlassung aus dem Gefängnis im Juni wurde der Mann in Schubhaft genommen. "Ich wollte ihn in Garsten abholen, und er war nicht mehr da", sagt sein Anwalt Blaschitz. Und nun offenbar dasselbe Spiel wieder. "Das Ganze ist eine ziemliche Sauerei", betont Blaschitz. Abid T. sei ja nicht freiwillig nach Österreich gekommen, sondern weil ihn die Justiz mit europäischem Haftbefehl gesucht hat und er von Belgien ausgeliefert worden ist. "Er hat keine Intention, in Österreich zu bleiben. Er ist ungerechtfertigt zwei Jahre im Häfn gesessen", sagt der Anwalt. Er sei rechtmäßig nach Österreich eingereist, "man muss ihm auch die freiwillige Ausreise ermöglichen", betont Blaschitz.

Das werde auch ein rechtliches Nachspiel haben. Er werde Ansprüche nach dem strafrechtlichen Entschädigungsgesetz stellen. Es gebe auch ein psychiatrisches Gutachten, das ihm eine paranoide Schizophrenie nachweise. Die soll der Marokkaner aufgrund der Inhaftierung davongetragen haben. Zunächst muss aber die Entscheidung der nächsten Instanz abgewartet werden, denn der Staatsanwalt hat am Montag Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil eingebracht. (Stefanie Ruep, 7.8.2018)