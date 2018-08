TV-Tipps für Mittwoch, 8. August

Mission Weltall: Das harte Training der Astronauten, Für meine Tochter, Lachen, um zu überleben, Weltjournal: Mein Honkong, Blade Runner 2049 – mit Radiotipps

Lodge 49 (USA, Peter Ocko) Der liebenswürdige Chaot und Ex-Surfer Sean "Dud" Dudley (Wyatt Russell) stolpert über eine alte Bruderschaft. Mit einem ehemaligen Soldaten geht Dud in der etwas anderen Serie Mysterien der Lodge 49 nach. Amazon

13.00 MAGAZIN

Stadt Land Kunst reist täglich an Orte, die sich künstlerisch oder kulturell auszeichnen. Heute aus Brooklyn, Madagaskar und Nantes. Bis 13.40, Arte

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Wenn Gartenboxen Autos beschädigen Der Wind warf die Gartenbox von Barbara H. auf Nachbars Porsche. Wer ist schuld? Bis 18.51, ORF 2

19.30 GALAKTISCH

Mission Weltall: Das harte Training der Astronauten Die Reportage handelt von dem deutschen Astronauten Alexander Gerst und seinen Vorbereitungen auf den Einsatz in der Raumstation ISS. Bis 20.00, 3sat

20.15 DRAMA

Für meine Tochter (D 2018, Stephan Lacant) Ein Deutscher verliert seine Frau, seine Tochter verschwindet. Einem Hinweis folgend fährt er in ein türkisches Flüchtlingslager und wird mit dem Alltag Flüchtender konfrontiert. Ein mutiger Film, der sich an ein aktuelles Thema wagt. Letztendlich fehlt aber der Tiefgang. Bis 21.45, ZDF

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Tierisch Wohnen – Die Lage (2/3) Die richtige Lage des Heims spielt für Biber, Bär und Co eine wichtige Rolle. Bis 21.15, Servus TV

21.50 DOKUMENTATION

Lachen, um zu überleben Die Familie des israelischen Satirikers Ephraim Kishon wurde von Nationalsozialisten getötet. Er gilt als Vorzeigejude der Nachkriegszeit, hinter seinem Sarkasmus und seiner Ironie stehen die Schrecken des Holocausts. Bis 22.45, Arte

22.10 DRAMA-SERIE

Conviction (USA, Liz Friedlander) Start der 13 Folgen umfassenden ABC-Serie über die Anwältin Hayes Morrison (Hayley Atwell). Sie leitet die Conviction Integrity Unit, die Fälle von möglicherweise zu Unrecht Verurteilten untersucht. Bis 23.05, Vox

22.15 MAGAZIN Auslandsjournal mit den Themen 1) Der Plastikstrand von Hawaii. 2) Die Skandale des Juan Carlos. 3) Die Lastenschlepperinnen von Melilla. 4) Die stillen Helden von Rom. Bis 22.45, ZDF

22.20 SCI-FI-DYSTOPIE

Blade Runner 2049 (USA 2017, Denis Villeneuve) 30 Jahre nach Ridley Scotts Blade Runner begibt Ryan Gosling sich als Replikant Officer K auf die Jagd nach künstlichen Menschen. Eine dunkle Zukunftsvision, die Transhumanität weiterdenkt, sich jedoch in belanglosen Nebenhandlungen verläuft. Mit Harrison Ford, Ana de Armas und Jared Leto. 1.05, Sky Cinema

22.25 MAGAZIN

Weltjournal: Mein Hongkong Die Wirtschafts- und Finanzmetropole an der chinesischen Südküste ist eine der am dichtesten besiedelten, teuersten Städte. ORF-Korrespondent Raimund Löw begleitet Bürger, Oppositionelle und Regierungsvertreter. Bis 23.00, ORF 2

22.30 DOKUMENTATION Kulenkampffs Schuhe Die Regisseurin Regina Schilling lässt die Fernsehhelden der 1970er-Samstagsabendshows wie Hans-Joachim Kulenkampff, Hans Rosenthal und Peter Alexander aufleben. Bis 0.00, ARD

23.00 REPORTAGE

Weltjournal+: Die Seidenstraße – China erobert den Westen Die neue Seidenstraße über Russland nach Europa soll den globalen Einfluss Chinas erweitern. Mit Auto und Bahn geht es 10.000 Kilometer an ihr entlang. 23.50, ORF 2

23.50 FEEL-GOOD-DRAMA

Hectors Reise oder Die Suche nach dem Glück (Hector and the Search for Happiness, D/GB/CDN/SA 2014, Peter Chelsom) Der Psychiater Hector hat alles: ein Haus, einen erfolgreichen Job, eine liebevolle Freundin. Trotzdem kann er seine Patienten nicht glücklich machen – wie auch, wenn er selbst nicht weiß, was Glück ist. Er begibt sich auf Reisen – zwischen Klischees und Kalendersprüchen kommen bedeutsame Momente auf, die zum Nachdenken anregen. Bis 1.40, ORF 2