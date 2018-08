Produzent Karl Spiehs erhält Ehrenzeichen der Republik, Gottschalk hält Laudatio

Er produzierte mehr als 300 Kino- und TV-Produktionen – Verleihung am 10. September im Bundeskanzleramt

Wien – Karl Spiehs, einer der erfolgreichsten Film- und Fernseh-Serien-Produzenten im deutschen Sprachraum, erhält das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Die Preisverleihung findet am 10. September im Bundeskanzleramt, die Laudatio hält Thomas Gottschalk.

"Über fünf Milliarden Zuseherinnen und Zuseher haben seine Filme und TV-Serien gesehen – wobei es ihm immer wichtig war, sein Publikum zu unterhalten und zum Lachen zu bringen", so Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) in einem Statement über den 87-Jährigen. "Viele seiner Produktionen spielen in unserer Heimat, womit auch sehr schöne und positive Bilder Österreichs in die Welt hinausgetragen wurden und werden."

Karl Spiehs (auch: Carl Spiehs) wurde am 20. Februar 1931 in Niederösterreich geboren. Er produzierte mehr als 300 Kino- und TV-Produktionen, einige der erfolgreichsten Quoten-Renner waren "Immer Ärger mit den Paukern", "Die Supernasen", "Wenn die tollen Tanten kommen" und die TV-Serien "Ein Schloss am Wörthersee", "Almrausch und Pulverschnee" und "Klinik unter Palmen". 2003 und 2004 produzierte er die erfolgreiche Verfilmung von Henning Mankells Buch "Die Rückkehr des Tanzlehrers" mit Tobias Moretti und Veronica Ferres. (APA, 7.8.2018)