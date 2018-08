Boardings gestoppt

Frankfurt am Main – Am Frankfurter Flughafen ist am Dienstag die Teilräumung in einem der Abfertigungsgebäude angelaufen.

"Im Bereich A des Terminal 1 am Flughafen Frankfurt kommt es zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen", teilte die Bundespolizei am Dienstag per Twitter mit. Dazu gehöre ein sofortiger Boarding-Stopp. (APA, dpa, 7.8.2018)