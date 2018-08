Jennifer Lopez für Filmrolle als Ex-Stripperin engagiert

Die Sängerin übernimmt die Hauptrolle in "Hustlers", Margot Robbie verkörpert indessen 60er-Jahre-Ikone Sharon Tate

Hollywood – Jennifer Lopez (49) soll in dem geplanten Film "Hustlers" die Hauptrolle als Ex-Stripperin spielen, die zusammen mit anderen Frauen reiche Kunden ausnehmen will. Keine andere Schauspielerin könnte diese Figur mit so einer "Vielschichtigkeit, Menschlichkeit und Intelligenz" darstellen, sagte Regisseurin Lorene Scafaria am Montag dem US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" über die Rollenbesetzung.

Scafarias Film beruht auf der wahren Geschichte einer Gruppe von früheren Stripperinnen in New York, die einen Plan ausheckten, ihren reichen Wall-Street-Kunden Zehntausende Dollar aus der Tasche zu ziehen. Die Regisseurin schrieb auch das Skript nach der Vorlage eines Artikels von 2015 in der US-Zeitschrift "New York Magazine". Lopez soll die Anführerin der Frauen spielen.

Die aus der New Yorker Bronx stammende Sängerin war schon in mehreren Filmen Hauptdarstellerin, darunter in den Komödien "Wedding Planner – verliebt, verlobt, verplant", "Manhattan Love Story" und "Das Schwiegermonster". Zuletzt spielte der Latina-Star in dem Psychothriller "The Boy Next Door" mit.

Margot Robbie als Sharon Tate

Margot Robbie (28, "Suicide Squad", "I, Tonya") zeigt sich indessen erstmals in ihrer Rolle als die 60er-Jahre-Ikone Sharon Tate. Auf Instagram postete die australische Schauspielerin am Montag ein Foto von sich auf dem Set des Films "Once Upon a Time in Hollywood" mit dem Hinweis "Erste Ansicht". Sie trägt darauf weiße Stiefel, Mini-Rock und einen schwarzen Rollkragenpullover.

Unter der Regie von Quentin Tarantino ("Pulp Fiction", "Django Unchained") steht Robbie neben Stars wie Leonardo DiCaprio, Al Pacino und Brad Pitt vor der Kamera. "Once Upon a Time in Hollywood" spielt im Jahr 1969 in Los Angeles zur Zeit der Hippie-Revolution und einer von dem Sektenführer Charles Manson angestifteten Mordserie. Tate ("Tanz der Vampire"), Ehefrau von Regisseur Roman Polanski, war hochschwanger, als sie 1969 im Alter von 26 Jahren von Mansons Anhängern ermordet wurde. Der Film soll Ende Juli 2019 in die Kinos kommen, kurz vor dem 50. Todestag von Sharon Tate am 9. August. (APA, 7.8.2018)