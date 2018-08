Forscher entdecken bislang unbekannte Besonderheiten von Krebszellen

Zürich – In Zellen, die zu Tumorzellen entarten, finden sich zahlreiche Veränderungen. "Man könnte sagen, dass in Krebszellen sehr viel Sand im Getriebe ist", sagt André Kahles von der ETH Zürich. Diesen Sand im Getriebe zu charakterisieren hilft dabei, neue und bessere Ansatzpunkte für Therapien zu entwickelt.

Details zum Cancer Genome Atlas:

Der TCGA ist ein Grossprojekt der amerikanischen National Institutes of Health, für das in den vergangenen 13 Jahren genetische Daten von Tumorgewebe und gesundem Köpergewebe von mehreren Tausend amerikanischen Patienten gesammelt und ausgewertet wurden. Das Projekt endete offiziell Ende 2017, Nachfolgeprojekte sind geplant. Ziel des Projekts war es, die Vielzahl an molekularen Veränderungen, die mit verschiedenen Krebsarten in Zusammenhang stehen, zu sammeln und zu analysieren, um auf dieser Grundlage Früherkennung, Prävention und Therapie von Krebs zu verbessern.

Originalstudie:

Comprehensive Analysis of Alternative Splicing Across Tumors from 8,705 Patients

