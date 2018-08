Muselfaserriss beim Verteidiger

Wien – Rapid muss einige Wochen auf Maximilian Hofmann verzichten. Bei einer Magnetresonanz-Untersuchung am Montag stellte sich heraus, dass der Verteidiger an an einem Muskelfaserriss in der rechten Wade laboriert.

Bereits am Samstag hatte der 25-Jährige das Bundesliga-Match gegen Altach nicht bestreiten können. (red, 6.8. 2018)