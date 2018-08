Newseum in Washington verkaufte "Fake News"-TV-Shirts

Nach Kritik vor allem von Journalisten entschuldigte sich das Pressemuseum und entfernte das Leiberl aus dem Webshop

Washington – Für rund 20 US-Dollar ist ein T-Shirt zu haben, deren Aufschrift vor allem Journalisten erzürnt. Das Pressemuseum Newseum in Washington D.C. bot im Onlineshop das Leiberl mit der Aufschrift "You Are Very Fake News" an. Zu haben ist dort außerdem eine Kappe mit dem Trump-Wahlspruch "Maike America Great Again".

Viele Journalisten finden es unverständlich, dass diese Merchandising-Produkte ausgerechnet in jenem Museum angeboten wird, das es sich laut Website zur Aufgabe gemacht hat, das "öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung einer freien Presse und des ersten Verfassungszusatzes zu fördern". Darunter auch Daniel Funke Mitarbeiter beim International Fact-Checking Network des Journalismus-Institut Poynter, der darüber auf der Poynter-Website berichtete.

Immer wieder richtet US-Präsident Donald Trump aus, Medien würden "Fake News" verbreiten, er bezeichnete Medien auch als "Feinde des amerikanischen Volkes". Nach der Kritik hat sich das Museum mittlerweile entschuldigt und das T-Shirt aus dem Webshop entfernt, das "Make America Great Again"-Kapperl ist dort noch immer zu haben. (red, 6.8.2018)