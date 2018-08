Wir sind Saul: Neue Staffel "Better Call Saul"

foto: netflix

7. Schrotflinte

"Krieg, Chaos, Drogenbehörde": Was in Staffel vier zu erwarten ist, deutet der smarte Kartellchef Gus Fring (Giancarlo Esposito) an: Weiters kommt es zu einer zumindest interessanten Begegnung mit einem Mann in kurzärmligem Hemd und Brille mit Namen Barry Hedberg. Die Hoffnung stirbt zuletzt. (Doris Priesching, 7.8.2018)