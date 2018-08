Priya Swaminathan soll für Netflix-Projekt der Obamas produzieren

Führte Co-Regie bei "Very Young Girls"

Los Angeles – Barack und Michelle Obama haben sich für ihre Kooperation mit Netflix die Produzentin und Regisseurin Priya Swaminathan an Bord geholt. Das berichtet der Hollywood Reporter.

Swaminathan produzierte und führte Co-Regie bei "Very Young Girls", eine Dokumentation über Jugendprositution in New York, die 2007 ihre Premiere auf dem US-Kabelsender Showtime feierte. Bei der Produktionsfirma Annapurna Pictures ("Her") war sie als Entwicklungsleiterin tätig.

Netlflix hatte die Kooperation mit den Obamas im Mai bekanntgegeben. Sie soll die Produktion von Filme, Dokus und Serien umfassen. (red, 6.8.2018)