Dortmund bestätigte Witsel-Verpflichtung

WM-Dritter erhielt Vierjahresvertrag – Abwicklung über FIFA-Transfersystem nach Differenzen mit bisherigem Arbeitgeber ausständig

Dortmund – Borussia Dortmund hat die Verpflichtung des Belgiers Axel Witsel – vorbehaltlich der Abwicklung über das FIFA-Transfersystem – bestätigt. Der Dritte der abgelaufenen Fußball-Weltmeisterschaft traf am Montag im Dortmund-Trainingslager ein. Der 29-jährige "Königstransfer" erhielt einen Vierjahresvertrag. Die Ablöse an den chinesischen Club Tianjin Quanjian soll 20 Millionen Euro betragen.

Witsel soll beim BVB Position des Führungsspielers einnehmen

"In der Analyse der vergangenen Saison haben wir festgestellt, dass es in einigen Spielen zu einfach war, uns zu schlagen. Da hatten wir zu wenig Gegenwehr auf dem Platz", erklärte Sportdirektor Michael Zorc der Deutschen Presse-Agentur. Zudem konstatierte der 55-Jährige einen Mangel an Führungsspielern. Diese Lücke soll Witsel füllen.

"Nach der WM war es mein Ziel, aus China zurück nach Europa zu wechseln", sagte Witsel. "Ich bin total happy und auch stolz, bald für den BVB spielen zu dürfen. Nach unserem ersten Gespräch musste ich nicht mehr lange überlegen, denn Borussia Dortmund ist für mich einer der besten Clubs auf dem Kontinent."

Weiter warten auf Transferbestätigung der FIFA

Doch der Transfer gestaltete sich schwierig und muss noch durch die FIFA bestätigt werden. Anders als die Dortmunder zweifelt sein bisheriger Arbeitgeber die Gültigkeit einer Ausstiegsklausel an, wonach der Profi den chinesischen Erstligisten bereits in diesem Sommer und damit ein Jahr vor dem offiziellen Vertragsende verlassen kann. Mit Verweis auf die in China bereits beendete Wechselfrist hatte der ehemalige BVB-Profi und derzeitige Quanjian-Cheftrainer Paulo Sousa einen Abgang von Witsel noch vor wenigen Tagen kategorisch ausgeschlossen. (APA, 6.8.2018)