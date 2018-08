TV-Tipps für Dienstag, 7. August – mit Radiotipps

Universum: Magie der Meere, About Schmidt, The Program – Um jeden Preis, Kreuz und quer: Konstantinopel – Untergang und Neubeginn, Anna Karenina

Better call Saul Die Breaking Bad-Ablegerserie um den Anwalt James McGill geht in die vierte Staffel. Ab heute gibt es jede Woche eine neue Folge bei Netflix.

Wie ein einziger Tag (The Notebook, USA 2004, Nick Cassavetes) Eine Frau mit Alzheimer lebt in einem Altersheim. Ein alter Mann liest ihr jeden Tag unermüdlich aus einem Tagebuch vor. Es ist das Tagebuch ihrer Liebesgeschichte, die in den 40er-Jahren beginnt, die Geschichte einer unsterblichen Liebe, besetzt mit Ryan Gosling und Rachel McAdams. Bis 15.55, Arte

Konkret Ein Arzt nimmt 2004 eine psychisch kranke Frau in eine Pharmastudie auf. Er gibt ihr allerdings auch noch andere Medikamente – ohne sie aufzuklären. Heute ist die Patientin schwer geistig und körperlich behindert. Bis 18.51, ORF 2

Universum: Magie der Meere Der erste Teil der zweiteiligen Serie Unser Blauer Planet zeigt besonderes Verhalten von Meerestieren – etwa eines Delfins, der sich an einer Koralle reibt, die entzündungshemmend wirken soll.

Bis 22.00, ORF 2

About Schmidt (USA 2002, Alexander Payne) Jack Nicholson als pensionierter Versicherungsvertreter Warren Schmidt, der nach dem Tod seiner Frau mit seinem Wohnmobil zur – für ihn unerfreulichen – Hochzeit seiner Tochter reist. Außerdem hat er die Patenschaft für ein afrikanisches Kind übernommen und sendet diesem Bekenntnisse eines alten Mannes. Roadmovie mit einem ungewohnt zurückhaltenden Nicholson.

Willkommen Österreich blickt auf die Highlights der vergangenen Jahre zurück. Mit Armin Wolf, Dagmar Koller, Roger Willemsen und Anja Plaschg. Bis 22.35, ORF 1

Kreuz und quer: Heiligtümer des Buddhismus – Monumente einer Religion (2/2) Der Buddhismus ist eine der ältesten Religionen der Welt. Historikerin Bettany Hughes besucht Kambodscha, Hongkong, Los Angeles. Bis 23.20, ORF 2

The Program – Um jeden Preis (The Program, GB/F 2015, Stephen Frears) Der Radsportler Lance Armstrong (Ben Foster) war ein amerikanischer Held. Als bekannt wurde, dass er dopte, stürzte Armstrong ab, erkrankte an Krebs, bis heute ist sein Image nicht rehabilitiert. Eine präzise, gnadenlose Analyse des Mannes, der die Welt täuschte. Bis 0.35, ZDF

Kreuz und quer: Konstantinopel – Untergang und Neubeginn (2/2) Der zweite Teil über das heutige Istanbul begibt sich auf die Spuren des vergangenen, christlichen Konstantinopels.

Bis 0.10, ORF 2

Manchester by the Sea (GB/F 2012, Joe Wright) Als Meisterwerk des stillen Leidens gefeiert, mit Casey Affleck als Mann mit einer traumatischen Vergangenheit. Bis 2.00, Sky Hits

Anna Karenina (GB/F 2012, Joe Wright) Preisgekrönte Neuverfilmung des Romanklassikers von Leo Tolstoi. Keira Knightley kämpft vor opulenter Kulisse um die gesellschaftliche Akzeptanz der Liebe ihres Lebens. Bis 2.05, ORF 2

Der Cannabis-Apotheker Der Schweizer Apotheker Manfred Frankhauser versorgt über 600 Patienten mit Cannabisöl. Seine Apotheke ist die einzige in der Schweiz, die Hanf anbauen und an Kunden verkaufen darf. Simon Christen begleitet die Herstellung.

Bis 3.40, 3sat