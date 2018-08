Mögliche EL-Playoff-Gegner für Sturm, Rapid und LASK ausgelost

Vor dem Auftakt zur 3. Runde in der Qualifikation für die Europa League wurden die möglichen Gegner im Falle eines Aufstiegs ausgelost – Dabei warten schwere Gegner auf die ÖFB-Teams

Wien – Für Vizemeister Sturm geht es in dieser Woche ebenso wie für Rapid, die in die Qualifikation einsteigen, und den LASK, nach dem Aufstieg gegen Lilleström, in der 3. Runde der Qualifikation weiter. In Nyon wurden jetzt die möglichen Gegner für das Playoff am 23. bzw. 30. August ausgelost.

Im Falle eines Aufstiegs gegen AEK Larnaka treffen die Grazer im EL-Playoff auf den Sieger der Begegnung zwischen dem slowakischen Klub Trencin und Feyenoord Rotterdam aus den Niederlanden.

Auf Rapid würde bei einem Aufstieg gegen Slovan Bratislava in der letzten Runde der EL-Qualifikation der Aufsteiger aus der Begegnung zwischen Steaua Bukarest aus Rumänien und Hajduk Split aus Kroatien warten.

Der LASK bekäme es nach einem möglichen Aufstieg gegen Besiktas Istanbul entweder mit dem dänischen Klub Nordsjaelland oder mit Partizan Belgrad aus Serbien zu tun. (slo, 6.8.2018)