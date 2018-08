Erste Viehverkäufe in Oberösterreich aufgrund der Trockenheit

Das Futter geht im Innviertel und in Teilen des Mühlviertels aus. Nach warmen Wintern durchwühlen Wildschweine die Hochalmen

Linz – Oberösterreich zählt zu jenen Bundesländern, in denen die Schäden in der Landwirtschaft aufgrund der herrschenden Trockenheit und Hitze beträchtlich sind. Vor allem das Grünland sei betroffen, sagte der oberösterreichische Landwirtschaftskammerpräsident Franz Reisecker am Montag in Linz. Im Innviertel, dem Zentralraum und in Teilen des Mühlviertels gebe es "absolut kein Futter mehr", es sei bereits zu "ersten Viehverkäufen" gekommen.

Schon beim zweiten Schnitt sei in den betroffenen Regionen der Ertrag um die Hälfte weniger als normal ausgefallen. "Der dritte Schnitt ist komplett ausgefallen" , sagte Reisecker in der Pressekonferenz. Das sei in Oberösterreich noch nie vorgekommen. Für die Bauern bedeute dies, dass sie wegen der Futterknappheit das Vieh früher von den Almen in den Heimbetrieb treiben müssen, doch auch dort fehle Futter.

"Der Feldfutteranbau am Acker wächst wegen der Trockenheit auch nicht", beschreibt der LK-Präsident die derzeitige Situation. Daher hätten Landwirte begonnen, ihr Vieh zu verkaufen.

Wildschweinplage

Im Süden von Oberösterreich, wo sich drei Viertel der Almen befinden, ist die Situation hingegen nicht so dramatisch. Immer wieder gingen Gewitter nieder, so dass es keine Wasserknappheit gebe, meinte der Obmann des OÖ Almvereins, Johann Feßl. Allerdings würden auch die Hochalmen klimatische Veränderungen zu spüren bekommen.

So hätten vergangene warme Winter dazu geführt, dass sich Wildscheine dort ausbreiten. Normalerweise könnten die Tiere mit den kurzen Beinen nicht in den höheren Regionen überwintern, da sie im Schnee steckenbleiben. Doch die Schneearmut hätte dies in den vergangenen Jahren möglich gemacht. Und Wildschweine durchwühlten große Flächen und richteten auf den Almen enorme Schäden an, macht Feßl auf eine neue Problematik aufmerksam. (APA, 6.8.2018)