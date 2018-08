Modder macht aus "Dark Souls" eine harmlose und schöne Fantasie-Welt

Die düstere und grauenvolle Welt des Fantasyspiels kann auch ganz anders aussehen

Bei "Dark Souls" kämpft man sich durch eine düstere Fantasie-Welt, die voller Dämonen, Zombies und anderen Ungeheuern ist. Der dritte Teil der populären Serie von From Software gilt hinsichtlich des Settings besonders grauenvoll. Ein Modder hat den ersten Teil nun so umgestaltet, dass man meinen könnte, in einer harmlosen und wunderschönen Fantasie-Welt zu wandeln.

el friede "Dark Souls" mal anders.

RGB-Werte und DrawParam-Folder

Die Modifikation geht auf Reddit-User "Theelfriede" zurück. Der Nutzer hat hierbei mit einigen Parametern herumgespielt, wie etwa die Beleuchtung, den RGB-Werten oder dem Nebel im Spiel. Bei "Dark Souls" hat jedes Areal einen einzigartigen Touch – manche Zonen sind etwa derart dunkel, dass man als Spieler kaum etwas erkennt.

Komplett neuartige Sicht auf Game

Die Mod ermöglicht eine komplett neuartige Sicht auf das 2011 erschienene Rollenspiel. Manche Monster und Areale sehen dann gar nicht mehr derartig furchteinflößend aus, als man es noch in Erinnerung hatte. Man kann es "Theelfriede" übrigens nachmachen: Hierfür ist die Entfernung des DrawParam-Folders und eine Modifizierung der RGB-Werte nötig. (red, 06.08.2018)