Austria verpflichtet offensiven Brasilianer, Serbest in die Türkei

Ewandro Costa kommt für ein Jahr leihweise inklusive Kaufoption – Mittelfeldspieler leihweise zu Kasımpaşa Istanbul

Wien – Der 22-jährige flexible Offensivspieler Ewandro Costa wechselt für ein Jahr leihweise inklusive Kaufoption von Serie A-Klub Udinese Calcio zu Austria Wien. "Es ist super, dass wir mit Ewandro einen ehemaligen brasilianischen U20-Teamspieler verpflichten konnten. Er war sehr begehrt bei anderen Klubs. Wir sind froh und stolz, dass er sich für Austria Wien entschieden hat", betont der Technische Direktor Ralf Muhr.

Ausgebildet wurde Ewandro in der bekannten Akademie des FC Sao Paulo. Der italienische Klub Udinese Calcio war seine erste Station in Europa, wo er bereits als 20-Jähriger sein Debüt in der Serie A gab. Zuletzt war der Brasilianer im Frühjahr 2018 an Estoril Praia verliehen, war dort in der ersten portugiesischen Liga Stammspieler.



Warum er sich für Austria Wien entschieden hat? "Ich wollte unbedingt zu einem Klub gehen, der um Titel kämpfen kann", betont der Brasilianer. Kein Scherz.

Tarkan Serbest wird die Wiener dagegen verlassen, er wechselt leihweise zu Kasımpaşa Istanbul. Der türkische Erstligist besitzt auch eine Kaufoption für den 24-jährigen Mittelfeldspieler. Der Abgang Serbests, dessen Eltern aus der Türkei stammen, stand schon seit längerem im Raum. ( red, 6.8.2018)