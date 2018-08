Bin Ladens Sohn Hamza heiratete offenbar Tochter des 9/11-Attentäters Atta

Die Halbbrüder von Osama bin Laden erwähnten in einem "Guardian"-Interview die Heirat. Hamza ist mittlerweile wohl Nummer zwei bei Al-Kaida

Hamza bin Laden, Sohn des 2011 getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden, soll laut Angaben zweier Halbbrüder Osamas die Tochter des hauptverantwortlichen 9/11-Attentäters geheiratet haben. Ahmad und Hassan al-Attas gaben dies in einem Interview mit der britischen Tageszeitung "The Guardian" bekannt.

Hamza bin Laden ist der gemeinsame Sohn Osamas mit Khairiah Sabar, welche bis zu dessen Tötung durch eine Spezialeinheit der Navy Seals mit dem berüchtigten Terroristenführer im pakistanischen Abbottabad zusammenlebte. Hamza bin Laden rief in den vergangenen Jahren immer wieder mittels Video- und Audiobotschaften zum Krieg gegen Washington, Paris, London und Tel Aviv auf. Geheimdienste gehen davon aus, dass Hamza mittlerweile zur Nummer zwei hinter Ayman al-Zawahiri im nach wie vor aktiven Terrornetzwerk Al-Kaida aufgestiegen ist. Ihm wird zugetraut, besonders effektiv in der Rekrutierung neuer Mitglieder zu sein.

Rache für den Tod Osamas

Im "Guardian"-Interview sagte Osama bin Ladens Halbbruder Hassan al-Attas nun über die Zeit nach der Tötung des Terroristenführers: "Als wir glaubten, es hätten jetzt alle damit abgeschlossen, sagte Hamza sogleich, er wolle seinen Vater rächen." Geheimdienste gehen davon aus, dass Osama seinen Sohn Hamza als seinen Nachfolger aufbauen wollte. Hamza bin Laden wird ob seines Status innerhalb Al-Kaidas seit Jänner 2017 von der US-Regierung als globaler Terrorist geführt und gesucht. "Wir sind uns nicht sicher, wo er ist, aber er könnte in Afghanistan sein", sagten Ahmad und Hassan al-Attas im Interview.

Die Meldung über die nicht bestätigbare Hochzeit mit der Tochter von Mohammed Atta – einer gebürtigen Ägypterin – kam für viele sehr überraschend. Atta, der am 11. September 2001 den American-Airlines-Flug 11 in den Nordturm des World Trade Center in New York geflogen hatte, galt lange als kinderlos, und auch von etwaigen Frauen an seiner Seite war nichts bekannt. So fanden sich auch beispielsweise keinerlei Anzeichen auf Nachkommen in seinem Testament.

Auf den Spuren des Vaters

Osama bin Laden hingegen soll mindestens 24 Kindern mit fünf verschiedenen Frauen gezeugt haben. Er selbst soll eines von 57 Kindern seines Vaters gewesen sein. Eine Tochter von Osama bin Laden soll auch mit dem Talibanführer Mullah Omar verheiratet sein.

Die Halbbrüder Osama bin Ladens, die nun mit dem "Guardian" sprachen, sagten, sie hätten ab 1999 und bis zum Tod Osamas keinerlei Kontakt mit ihm gehabt und auch von Hamza Bin Laden lange nichts gehört. Wenn sie ihm heute aber noch einmal gegenüberstehen könnten, würden sie ihm sagen: "Möge Gott dich leiten. Denke noch ein zweites Mal darüber nach, was du tust. Folge nicht den Spuren deines Vaters. Du betrittst sehr negative und schreckliche Bereiche deiner Seele." (Fabian Sommavilla, 6.8.2018)