Niki Lauda auf dem Weg der Besserung

24 Stunden nach der Operation sei der dreifache Formel-1-Weltmeister bei vollem Bewusstsein gewesen

Wien – Das AKH Wien und die Med-Uni Wien berichten am Montag über den "sehr zufriedenstellenden Verlauf" nach Niki Laudas Lungentransplantation am vergangenen Donnerstag.

Bereits 24 Stunden nach der Operation war der dreifache Formel-1-Weltmeister bei vollem Bewusstsein, er konnte extubiert werden und selbstständig atmen. Seither sei es zu einer kontinuierlichen Verbesserung gekommen.

Der dreifache Formel-1-Weltmeister und Unternehmer Lauda konnte deshalb bereits am Freitag, am Tag nach der Operation, "extubiert werden und selbstständig atmen. Seither kam es zu einer kontinuierlichen Verbesserung, alle Organe funktionieren gut", wurde in der Aussendung betont. Der 69-jährige Patient werde bis zur vollständigen Genesung im AKH Wien weiter betreut.(red, APA, 6.8.2018)