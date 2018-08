Mindestens 24 Verletzte durch Waldbrände an der Algarve

46,8 Grad im Zentrum des Landes gemessen

Lissabon – Bei einem Flächenbrand an der Algarve im Süden Portugals sind mindestens 24 Menschen verletzt worden. Eine 72-Jährige Frau sei in so ernstem Zustand, dass sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in der Haupstadt Lissabon geflogen werden musste, wie die Zeitung "Publico" am Montag berichtete.

Der Waldbrand in der bergigen Gegend um die Kleinstadt Monchique sei weiterhin nicht unter Kontrolle, so das Blatt unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Mehrere Orte hätten evakuiert werden müssen, darunter auch mindestens eine Hotelanlage. Insgesamt waren mehr als 1.000 Einsatzkräfte mit 300 Fahrzeugen und einem Flugzeug mit den Löscharbeiten beschäftigt. Hubschrauber konnten zeitweise wegen der starken Rauchentwicklung nicht abheben.

In Portugal herrscht seit Tagen eine extreme Hitzewelle. Am Wochenende seien an vielen Orten Rekordtemperaturen gemessen worden, darunter auch in Lissabon, wo Werte von weit über 40 Grad erreicht wurden. Die höchste Temperatur wurde im Ort Alvega im Distrikt Santarem im Zentrum des Landes verzeichnet. Mit einem Wert von 46,8 Grad sei das Dorf am Samstag in die Geschichte der portugiesischen Meteorologie eingegangen, berichteten Medien. (APA/dpa, 6.8.2018)