Berlin: EU-Schutz für Firmen vor Iran-Sanktionen steht bereit

Die EU will laut dem deutschen Wirtschaftsministerium mit einer aktualisierten Verordnung Firmen vor Folgen neuer Iran-Sanktionen der USA schützen

Berlin – Die EU will nach Angaben des deutschen Wirtschaftsministeriums mit einer aktualisierten Verordnung europäische Firmen vor negativen Folgen der angekündigten neuen Iran-Sanktionen der US-Regierung schützen. Die Aktualisierung der "Blocking"-Verordnung aus dem Jahre 1996 werde "höchstwahrscheinlich am 7. August in Kraft treten, also gleichzeitig mit dem Wiederaufleben der ersten US-Sekundärsanktionen", erklärte am Montag das Ministerium.

Man bringe sich aktiv in die Erarbeitung der Auslegungsleitlinien der Kommission dazu ein. Damit wolle man sicherstellen, "dass die Verordnung die beabsichtigte Schutzwirkung für unsere Unternehmen bestmöglich entfalten kann – ohne zu zusätzlichen Belastungen für sie zu führen".

Forderungen an USA gerichtet

Die Verordnung sieht nach Angaben des Ministeriums keinen gerichtlichen Entschädigungsanspruch von Firmen gegen die EU oder EU-Mitgliedsländer vor, sollten sie doch von den US-Sanktionen in Mitleidenschaft gezogen werden.

Dieser Anspruch würde sich hingegen gegen den "Verursacher" der Beeinträchtigung richten, im Falle des Irans also die USA, heißt es im Text des Wirtschaftsministeriums.

Die deutsche Bundesregierung hatte zuvor bereits deutlich gemacht, dass sie Geschäfte deutscher Firmen mit dem Iran weiter absichern will. "Exportgarantien sowie Investitionsgarantien des Bundeswirtschaftsministeriums stehen den Unternehmen weiter zur Verfügung", erklärte Amt. Darüber sei man auch mit den USA im Gespräch.

Iran unterstützen

Die EU will sich auch nach Inkrafttreten frischer US-Sanktionen dafür einsetzen, dass der Iran weiter Erdöl exportieren kann. Man werde auch daran arbeiten, die Finanzkanäle zu der Islamischen Republik offenzuhalten, erklärte der Auswärtige Dienst der EU am Montag in Brüssel.

Der Erdölexport ist das entscheidende Instrument, mit dem sich der Iran Devisen verschafft. (Reuters, 6.8.2018)