Bereits 14. Tropennacht in Folge in der Wiener Innenstadt

Rekord mit 17 Tagen im Sommer 1994 könnte diese Woche gebrochen werden

Wien – Die Hitzewelle hat auch in der Nacht in Österreich weiter angehalten. In der Wiener Innenstadt gab es bereits die 14. Tropennacht in Folge – also mit Temperaturen nicht unter 20 Grad. Die Bundeshauptstadt steuerte damit auf einen Rekord zu. Die bisher längste Tropennacht-Serie gab es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) im Sommer 1994 mit 17 Nächten in Folge.

Der Rekord bei der Messstelle Wien Hohe Warte liegt bei elf Tropennächten hintereinander im Sommer 2015 – nicht wie ursprünglich angegeben bei neun. Die ZAMG hat ihre Angaben korrigiert. In der Nacht auf Montag verzeichnete die Hohe Warte die neunte Tropennacht in Folge.

In der Nacht auf Montag wurden an 14 Messstellen in Österreich Temperaturen von mindestens 20 Grad registriert. Am "heißesten" war der Tiefstwert in der Wiener Innenstadt. Hier sank die Temperatur lediglich auf 22,6 Grad. (APA, 6.8.2018)