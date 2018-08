Steirer bei 2:1 der Red Bulls gegen Los Angeles mit Saisontreffern sieben und acht

Harrison – Daniel Royer hat die New York Red Bulls in der MLS zu einem 2:1-Heimsieg gegen den Los Angeles FC geschossen. Der Steirer erzielte am Sonntag in der 80. Minute den Siegestreffer, nachdem er sein Team schon in der 39. Minute voran gebracht hatte. Royer hält nach dem Doppelpack bei acht Saisontoren, New York liegt nach 22 Spielen auf Platz zwei der Eastern Conference. (APA, 6.8.2018)