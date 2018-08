Tesla setzt künftig auf eigene Chips statt auf Nvidia-Prozessoren

Der Autobauer will eigene Komponenten entwickeln, die auf Künstliche Intelligenz zugeschnitten sind

Tesla will künftig in seinen Autos eigene Chips zum Einsatz bringen. Das kündigte Firmenchef Elon Musk in einem Gespräch mit Investoren an. In den vergangenen zwei, drei Jahren habe man laut Musk im "halb-heimlichen Modus" eigene Prozessoren entwickelt. Der Tesla-Gründer behauptete, sein Unternehmen verfüge nun über den "am weitesten entwickelten Computer, der speziell für autonome Operationen" ausgelegt sei.

Upgrade möglich

Der Prozessor, der nächstes Jahr zum Einsatz kommen soll, sei deutlich stärker als die aktuelle Nvidia-Hardware, so Musk weiter. Der Chip sei kompatibel mit älteren Tesla-Modellen. Ältere Fahrzeuge könnten also ein Upgrade auf den neuen Prozessor erhalten. Damit bestätigt Musk indirekt Gerüchte, dass die aktuell zum Einsatz kommenden Nvidia-Prozessoren nicht stark genug sind, um Tesla-Modelle zu tatsächlich selbstfahrenden Autos zu machen.

Hinter der Entwicklung der Chips steht mit Pete Bannon ein Experte für Prozessoren. Bannon war entscheidend an der Entwicklung des iPhone 5-Chips beteiligt, Tesla warb ihn daraufhin von Apple ab.

Genaue Informationen bleiben aus



Da weitere Details zum Tesla-eigenen Chip ausblieben, ist eine Einschätzung von dessen tatsächlichen Fähigkeiten schwierig. Musk ist für seine Prahlerei und Übertreibungen bekannt. Dass Teslas Chip so deutlich stärker als die Konkurrenz performt, wie von den eigenen Managern beschrieben, darf bezweifelt werden. Genaue Informationen darüber, wann und wie Tesla-Kunden ihre Autos auf den neuen Chip upgraden können – und ob und wieviel das kostet – blieben aus. (red, 6.8.2018)