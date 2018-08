Rapid-Gegner Bratislava mit erfolgreicher EL-Generalprobe

Slovan hält nach drei Runden beim Punktemaximum

Michalovce – Anders als Rapid hat Slovan Bratislava in der Meisterschaft eine gelungene Generalprobe für das Drittrunden-Hinspiel der Europa-League-Qualifikation am Donnerstag geliefert. Der slowakische Pokalsieger gewann am Sonntag bei Zemplin Michalovce 2:1 (2:0) und hält nach drei Runden beim Punktemaximum. Filip Holosko (6.) und Ricky van Haaren (24.) trafen für den Hauptstadtklub.

Die nationalen Meisterschaften der Gegner der anderen österreichischen Europacup-Teilnehmer (Mazedonien/Salzburg, Zypern/Sturm, Türkei/LASK) starten erst später. (APA, 5.8.2018)