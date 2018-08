Stefan Matzner im Punkterennen zu EM-Bronze

Überraschend starkes EM-Debüt des Niederösterreichers in Glasgow

Glasgow – Stefan Matzner hat am Sonntag bei den Rad-Bahn-Europameisterschaften in Glasgow bei seinem Debüt überraschend die Bronzemedaille geholt. Der 25-jährige Niederösterreicher klassierte sich im Punkterennen nach 160 Runden (40 km) an der dritten Stelle, nachdem er am Vortag noch im Omnium im Einsatz gewesen war (15.).

Mit 71 Punkten für Rundengewinn und Sprintwertungen musste Matzner in dem 2020 nicht mehr olympischen Bewerb nur dem polnischen Sieger Wojciech Pszczolarski (102 Punkte) und dem Belgier Kenny de Kettele (83) den Vortritt lassen. (APA, 5.8.2018)

Rad-Bahn-EM im Rahmen der Multisport-EM in Glasgow vom Sonntag:

Herren – Punkterennen (160 Runden/40 km):

1. Wojciech Pszczolarski (POL) 102 – 2. Kenny de Kettele (BEL) 83 – 3. Stefan Matzner (AUT) 71 – 4. Cyrille Thierry (SUI) 59 – 5. Raman Ramanau (BLR) 56 – 6. Florian Maitre (FRA) 54