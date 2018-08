Tamsweg – Eine Dampflok hat mit ihrem Funkenflug Sonntagnachmittag ein Getreidefeld in Tamsweg im Lungau in Salzburg in Brand gesetzt. Die Feuerwehr St. Andrä brachte die Flammen auf dem rund 350 Quadratmeter großen Acker rasch unter Kontrolle. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt, die Höhe des der Sachschadens war vorerst nicht bekannt. (APA, 5.8.2018)