Drei tschechische Nato-Soldaten in Afghanistan getötet

Zu dem Anschlag am Sonntag bekannten sich die radikalislamischen Taliban

Kabul – Im Osten Afghanistans hat sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt und drei tschechische Nato-Soldaten mit in den Tod gerissen. Zu dem Anschlag am Sonntag bekannten sich die radikalislamischen Taliban. Die Soldaten waren in der Hauptstadt der Provinz Parwan, Charikar, zu Fuß auf Patrouille. Nato-Angaben zufolge wurden auch ein US-Soldat und zwei afghanische Soldaten verletzt. Die Taliban erklärten hingegen, bei dem Anschlag seien acht US-Soldaten getötet worden.

Der Kampfeinsatz der Nato in Afghanistan endete offiziell 2014. Allerdings sind dort immer noch rund 13.000 ausländische Soldaten stationiert. Sie bilden die afghanischen Streitkräfte aus und unterstützen sie im Kampf gegen die immer stärker werdenden Taliban. Im Rahmen des Nato-Einsatzes Resolute Support hat die Bundewehr derzeit knapp 1200 Soldaten im Norden Afghanistans im Einsatz. Der Osten des Landes hat sich zu einem Schwerpunkt von Anschlägen und Angriffen auf US-Soldaten entwickelt. (Reuters, 5.8.2018)