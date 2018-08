"Minecraft"-Film verschoben, weil Regisseur aufgibt

Die Filmadaption des beliebten Bauklötze-Spiels steht weiterhin unter keinem guten Stern

Videospiel-Verfilmungen sind an sich eine zweischneidige Sache. Besonders viele qualitativ beeindruckende Werke sind dabei noch nicht herausgekommen, obwohl Games erzähltechnisch bereits zu anderen Kunstformen aufgeschlossen haben. Dass man – also Warner Bros. – aber einen Film zum Spielehit "Minecraft" erschaffen will, sorgte sogar bei aufgeschlossenen Cineasten für Verwunderung.

Regisseur wirft das Handtuch

Nun wurde der für Mai 2019 geplante Film verschoben. Eine Veröffentlichung vor 2020 ist unwahrscheinlich, weil Regisseur Rob McElhenney das Handtuch warf. Der ist bekannt für seine Rolle als Mac in der schrägen Comedy-Serie "It's Always Sunny in Philadelphia", was das Mysterium "Minecraft"-Film noch weiter verschärft hatte.

Neustart

Nun sollen einmal die Drehbuchautoren Aaron und Adam Nee übernehmen, die etwa für "Band of Robbers" verantwortlich waren. Zuvor war bereits Regisseur Shawn Levy ("Stranger Things") abgesprungen – der Film ist schon seit 2014 in Planung. (red, 5.8.2018)