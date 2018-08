TV-Tipps für Montag, 6. August – mit Radiotipps

Let's talk about Sex, Begabt – Die Gleichung eines Lebens. Matrix 1 und 2, Feuerwehrball – mit Radiotipps

12.20 MAGAZIN

Sonntags: Der Weg ist das Ziel Unterwegs mit einem Rollstuhlfahrer, der tausende Kilometer allein zurücklegt, dazu eine Pilgertour ins Wattenmeer. Bis 13.00, 3sat

15.30 AUFKLÄRUNG

Let's talk about Sex steht in Rumänien nicht auf dem Schulplan. Das Land hat mit Bulgarien den höchsten Anteil minderjähriger Mütter in der EU. Zwei Frauen kämpfen für den Sexualkundeunterricht, gegen viele Eltern, die Kirche und die Politik. Bis 16.00, RBB

16.45 WISSEN

Xenius Sind viele intelligenter als ein einziger? Der Frage der Schwarmintelligenz geht die Sendung mit Wissenschafter Jan Lorenz nach. Es wird das Gewicht eines Hundes geschätzt.

Bis 17.10, Arte

16.45 DRAMA

Begabt – Die Gleichung eines Lebens (Gifted, USA 2017, Marc Webb) Nach dem Tod seiner Schwester zieht ein ehemaliger Professor seine Nichte Mary groß. Bei ihr wird eine Hochbegabung festgestellt. Es entwickelt sich ein Familienstreit, ob Mary gefördert werden oder ihre Kindheit genießen dürfen sollte. Captain-America-Darsteller Chris Evens ist als liebevoller Ziehvater das Highlight des eher klischeehaften Streifens. Bis 18.30, Sky Cinema

kinocheck

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Aggressive Telefonkeiler Betrügerische Verkaufsanrufe für Zeitungsabos. Bis 18.51, ORF 2

20.15 KRIMIGAUDI

Grießnockerlaffäre (D 2017, Ed Herzog) Der Polizist Franz Eberhofer beschränkt sich in Sachen Anstrengung und Arbeit gern aufs Minimum. Als sein Vorgesetzer ermordet wird und auf der Tatwaffe sein Name eingraviert ist sowie sein einziges Alibi ein Vollrausch ist, macht sich Eberhofer dann doch daran, den Fall aufzuklären. Im Gegensatz zu seinen zwei Heimatkrimi-Vorgängern ist die Handlung kompakt, mangelnde Spannung wird durch trockenen schwarzen Humor aufgewogen. Bis 21.45, ORF 1

20.15 SCI-FI-MARATHON

Matrix 2 & 3 (USA 2003, Lilly & Lana Wachowski) Ein Klassiker, der immer geht: Keanu Reeves schlittert als Auserwählter rund fünf Stunden über die Bildschirme. Mit viel Science-Fiction-Flair rettet er – mehr oder weniger – die Welt, seine große Liebe, sich selbst und die Untergrundstadt Zion. Mit Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss und Hugo Weaving. Ab 22.55 Uhr: Matrix Revolutions.

filmfan

Bis 01.25, ATV

20.15 ACTIONGELAGE

Speed (USA 1994, Jan de Bont) Ein Bus rast dahin und darf nicht zum Stillstand kommen, weil sonst die Bombe darin hochgeht. Da der Lenker erschossen wurde, fährt ihn eine Frau (Sandra Bullock), die keinen Führerschein hat. Der rasante Action-Klassiker gilt als der Film, der den Schauspielern Keanu Reeves und Bullock zum Durchbruch verhalf, und ist immer wieder spannend. Der zweite Teil läuft danach. Bis 01.00, Kabel 1

21.10 MAGAZIN

Thema Spezial über Hass im Netz. Die Dokumentation wurde mit dem Preis der österreichischen Erwachsenenbildung ausgezeichnet. Bis 22.00, ORF 2

21.45 REPORTAGE

Exclusiv im Ersten: Grenzen dicht! Shafagh Laghai begibt sich auf die Spuren des Grenzwalls, den Europa durch Afrika gebaut hat. Dieser helfe vor allem Eliten und Diktatoren – nicht jenen, für die Flucht die einzige Alternative zu sein scheint. Bis 22.15, ARD

22.10 FILMGROTESKE

Feuerwehrball (CS/I 1967, Milos Forman) Eine tschechische Kleinstadt in den 1960er-Jahren: Die örtliche Feuerwehr bereitet einen Ball vor, neben einer Tombola soll es eine Misswahl nach "westlichem" Vorfall geben. Der Film ist eine Kritik des sozialistischen Regimes und am menschlichen Dasein. In der deutschen Fassung geht manches des grotesken Humors verloren. Bis 23.20, Arte

pikmeton

22.25 MAGAZIN

Kulturmontag Martin Traxl aus Salzburg mit den Themen: 1) Sehnsuchtsort für Sommerfrischler. 2) Money makes the world go round. 3) Tschaikowskis "Pique Dame". 4) Sonya Yoncheva. 5) Knut Hamsuns "Hunger". 6) David Grossman. 7) Bregenzer Festspiele: Karl Markovics' Operndebut. Um 23.25 folgt der Film Orte der Kindheit mit Fritz Karl. 0.00, ORF 2

23.50 DOKUMENTATION

Forgetting Dad – Vater ohne Vergangenheit Bei einem Autounfall verliert Richard die Erinnerungen an die 45 Jahre seines bisherigen Lebens. Er trennt sich von seiner Frau, beginnt als New Richard ein neues Leben. Sein Sohn, der Filmemacher Rick Minnich, erzählt aus dem Leben seines Vaters. Durch Erzählungen von Familienmitgliedern, Kollegen, alten Videos ensteht Spannung, denn viele denken, der Gedächtnisverlust sei vorgetäuscht. Subtile Spurensuche, die sich mit der Konstruktion der eigenen Wirklichkeit beschäftigt. Bis 1.15, ZDF

(Nadine Zeiler, 6.8.2018)