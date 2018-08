iOS 12-Code verrät iPhone X Plus und iPad Pro 2018

Die Beta-Version von Apples mobilem Betriebssystem erhält Hinweise auf neue Geräte, die im Herbst erscheinen sollen

Wenn im Sommer eine neue Beta für Apples mobiles Betriebssystem iOS erscheint, stehen die Chancen gut, dass sich darin Verweise auf neue Geräte erscheinen – das war in den vergangenen Jahren so, und das ist auch heuer so. Dieses Mal verweist iOS 12 auf ein iPhone X Plus und ein neues iPad Pro, das über eine merkwürdig quadratische Form verfügt.

Gerüchte verdichten sich

Damit darf man die Gerüchte über ein größeres iPhone X als bestätigt ansehen. In den vergangenen Wochen waren immer wieder Hinweise auf ein 6,5 Zoll großes, fast rahmenloses iPhone aufgetaucht. So soll beispielsweise LG Display den Auftrag für derartige Displays erhalten haben. Da Apple in den vergangenen Jahren bei seinen Flaggschiffen ohnehin zwei Größen angeboten hatte, war heuer auch ohne derartige Leaks ein größeres iPhone X erwartet worden.

Keynote im September

Offiziell werden die neuen Geräte im September präsentiert werden. Dann findet Apples alljährliche Keynote statt. Was es mit dem neuen iPad Pro auf sich hat, ist hingegen noch unklar. Das Icon zeigt jedenfalls, dass es über einen sehr dünnen Rahmen verfügt, außerdem wurde der Home-Button gestrichen. Außerdem finden sich in iOS 12 Hinweise auf ein Entsperren per Gesichtsscanner. (red, 5.8.2018)