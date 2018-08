Drohnen-Anschlag auf Venezuelas Staatschef Maduro

Sprengstoffattentat in Caracas bei Militärzeremonie – "Nationale Bewegung der Flanell-Soldaten" bekennt sich im Internet dazu

Caracas – Während einer Militärparade in Venezuela hat es einen versuchten Anschlag gegen Staatschef Nicolás Maduro gegeben. Dies teilte Informationsminister Jorge Rodríguez am Samstagabend (Ortszeit) in Caracas mit. Maduro blieb demnach unverletzt. Das Attentat sei mit sprengstoffbeladenen Drohnen verübt worden, sagte Rodríguez.

Der Präsident sei unversehrt geblieben und wohlauf. Er habe seine Arbeit wieder aufgenommen. Maduro hatte zuvor eine live im Fernsehen übertragene Rede bei einer Militärzeremonie in Caracas abrupt abgebrochen. Fernsehbilder zeigten, wie der Präsident Richtung Himmel blickt und dutzende Soldaten und Zuschauer in Panik wegliefen, ehe die Übertragung abrupt beendet wurde. Zudem war ein lauter Knall zu hören.

"Obszöner Weg der Selbstbereicherung"

Eine bisher unbekannte Gruppe hat sich zu dem versuchten Anschlag auf Maduro bekannt. Es verstoße gegen die "militärische Ehre", eine Regierung zu unterstützen, die "die Verfassung vergessen und aus dem Staatsdienst einen obszönen Weg zur Selbstbereicherung gemacht hat", hieß es in einer im Internet veröffentlichten Erklärung. Unterzeichnet war sie von einer "Nationalen Bewegung der Flanell-Soldaten".

Maduro beschuldigte kolumbischen Kollegen

Maduro hatte zuvor seinen kolumbianischen Kollegen Juan Manuel Santos des versuchten Mordes beschuldigt. "Es war ein Anschlag um mich zu töten, heute haben sie versucht mich umzubringen", sagte er kurze Zeit nach dem Zwischenfall im Staatsfernsehen. Er habe "keinen Zweifel", dass der kolumbianische Präsident Santos dahinter stecke. Die "Geldgeber" des "Attentats" säßen in den USA. Mehrere Verdächtige seien festgenommen worden.

Maduro beschuldigt regelmäßig die Opposition oder die USA, einen Staatsstreich gegen ihn zu planen. Die wirtschaftliche Misere seines Landes ist nach seiner Darstellung Folge eines "Wirtschaftskrieges" des Auslands. Dabei seien sieben Soldaten seien verletzt worden.

Santos wird am kommenden Dienstag aus dem Amt scheiden, wenn der neue Präsident Ivan Duque das Ruder übernimmt. Der Rechtspolitiker Ivan Duque tritt die Nachfolge des linksliberalen Politikers an. Dieser war für seinen Friedensschluss mit den marxistischen FARC-Rebellen (Revolutionäre Streitkräfte) zwar mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden, doch punktete Duque bei den Wählern nicht zuletzt mit der Ankündigung, das Abkommen "korrigieren" zu wollen. (APA, dpa, AFP, Reuters, 5.4.2018)