Gregoritsch schießt Augsburg zum Sieg gegen Newcastle

1:0 für den deutschen Bundesligisten im Testspiel gegen den englischen Erstligisten

Newcastle – ÖFB-Legionär Michael Gregoritsch hat den FC Augsburg in einem Testspiel bei Newcastle United zum Sieg geschossen. Der 24-jährige A-Teamspieler erzielte am Samstag beim 1:0 in der 61. Minute den entscheidenden Treffer gegen den englischen Erstligisten.

Nicht mitwirken konnte Martin Hinteregger, der sich einer Operation am Knöchel unterziehen musste. Der Abwehrspieler hofft, bis zum Ligastart am 25. August gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf wieder einsatzbereit zu sein. (red, 4.8.2018)