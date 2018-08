CDU debattiert über Dienst- und Wehrplicht

Auch SPD für gesellschaftliche Debatte

Berlin – In der CDU wird angesichts der Rekrutierungsprobleme der deutschen Bundeswehr über die Rückkehr zur Wehrpflicht in Deutschland oder aber eine neue "allgemeine Dienstpflicht" nachgedacht. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer wolle dem Vorschlag einer allgemeinen Dienstpflicht eine wichtige Rolle in der Debatte um ein neues CDU-Grundsatzprogramm geben, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom Samstag. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg plädierte für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. "Wir brauchen die Wehrpflicht, und sie soll für Männer und Frauen gelten", sagte er der Zeitung. Auch in der SPD wird die Debatte, ob und wie künftig der Personalbedarf der Bundeswehr zu decken ist, befürwortet.

Kramp-Karrenbauer sagte der Zeitung, sie rechne nicht mit einer einfachen Rückkehr zur Wehrpflicht. Sie wolle daher über eine allgemeine Dienstpflicht reden. Schon auf dem CDU-Parteitag Ende des Jahres solle das Thema als eine der Leitfragen beschlossen werden, an denen entlang die CDU die Diskussion über ihr neues Grundsatzprogramm führen wolle. Konkrete Vorschläge, wie diese Dienstpflicht aussehen soll, sollen dann in diesem Grundsatzprogramm stehen, das 2020 beschlossen werden soll.

Offen lässt Kramp-Karrenbauer dem Bericht zufolge, ob sie an einen verpflichtenden allgemeinen oder einen freiwilligen Dienst denkt. Der hessische Abgeordnete Oswin Veith sagte der Zeitung dazu aber: "Sie soll zwölf Monate dauern und für junge Männer und Frauen über 18 Jahre gelten". Geleistet werden könnte dieser Dienst nach seinen Worten wahlweise bei der Bundeswehr oder auch beim Technischen Hilfswerk, in der Pflege oder der Gesundheitsversorgung. Veith ist auch Vorsitzender des Reservistenverbandes der Bundeswehr.

2011 ausgesetzt

Auch in der SPD gibt es dem Zeitungsbericht zufolge Sympathie für dieses Thema. "Wir müssen eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, ob wir auf dem heutigen Weg, die Bundeswehr möglichst attraktiv zu machen, tatsächlich die Personalzahlen erreichen, die wir für die Landes- und Bündnisverteidigung brauchen", sagte der Obmann der SPD im Verteidigungsausschuss, Fritz Felgentreu, der Zeitung.

Deutschland hatte zum 1. Juli 2011 die allgemeine Wehrpflicht ausgesetzt. Inzwischen hat sich allerdings, nicht zuletzt mit der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim, die Sicherheitslage in der Welt massiv verändert. Zugleich tut sich die Bundeswehr schwer, geeignetes Personal anzuwerben. (Reuters, 4.8.2018)