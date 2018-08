1:1 – Rapid verpatzt Heimauftakt gegen Altach

Das rächte sich: Der wie Aigner eingewechselte Joshua Gatt düpierte auf der linken Seite Sonnleitner, in der Mitte ließ Barac Aigner viel zu viel Platz und der Routinier köpfelte ein. Es war das dritte Saisontor des 37-Jährigen im zweiten Ligaspiel. Aigner, der für alle bisherigen Altach-Tore verantwortlich zeichnet, führt damit auch ex aequo mit Salzburgs Munas Dabbur die Schützenliste an.

Nach Seitenwechsel änderte sich das Geschehen schlagartig, Altach war auf dem an einigen Stellen von einem Pilzbefall in Mitleidenschaft gezogenen Rasen im Allianz Stadion plötzlich die deutlich aktivere Mannschaft. Ein Schuss von Emir Karic ging daneben (49.), ein Treffer von Philipp Netzer wurde wegen Abseits nicht anerkannt (60.).

Bei Altach stürmte statt Aigner, schon beim Auftakt gegen Mattersburg (2:3) zweifacher Torschütze, vorerst Adrian Grbic. Die Vorarlberger agierten in einem sehr defensiven System mit Fünferkette, ließen dadurch in der Anfangsphase wenig klare Torszenen zu. Rapid kam vorerst nur zu vielen ungefährlichen Standardsituationen. Ein Freistoß von Christoph Knasmüllner ging drüber (10.), Alar nahm sich nach gutem Zuspiel des Mittelfeldspielers den Ball nicht richtig mit (29.).

Rapid startete bei Temperaturen von deutlich jenseits der 30 Grad praktisch mit derselben Formation, die vergangene Woche die Admira mit 3:0 besiegt hatte. Einzig Maximilian Hofmann fehlte wegen muskulärer Probleme in der Wade. An seiner Stelle bildete Mario Sonnleitner mit dem neuen Abwehrchef Mateo Barac die Innenverteidigung.

Wien – Der SK Rapid Wien hat seinen Heimauftakt in der Fußball-Bundesliga verpatzt. Die Hütteldorfer kamen am Samstag trotz langer Führung gegen den SCR Altach nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und mussten die Tabellenführung abgeben. Nach einem Tor von Rückkehrer Deni Alar (35.) gelang dem eingewechselten Hannes Aigner (88.) noch der Ausgleich.

Stimmen:

Goran Djuricin (Rapid-Trainer): "Altach hat sich den Punkt aufgrund der zweiten Hälfte verdient. In der ersten Hälfte hätte ich nie das Gefühl gehabt, dass etwas passieren kann. In der zweiten Hälfte waren wir zu passiv, das ist nicht unser Spiel und war auch nicht so ausgemacht. Wir hätten weiter vorne attackieren müssen. In der zweiten Hälfte war es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir ein Tor bekommen, wir haben darum gebettelt. Keine Ahnung, warum wir so passiv waren. Man kann auch einmal eine Hälfte schlecht spielen und gewinnen, das haben wir heute leider nicht geschafft. Hoffentlich kommt das Glück zurück."

Werner Grabherr (Altach-Trainer): "Wir nehmen den Punkt sehr gerne mit. Die Mannschaft hat eine tolle Reaktion auf die Heimniederlage gegen Mattersburg gezeigt. Rapid hat sich in der zweiten Hälfte weit zurückgezogen, das haben wir genützt. Am Ende haben wir mit letzter Kraft verteidigt."

Deni Alar (Rapid-Torschütze): "Die ersten 45 Minuten haben wir gut gespielt. In der zweiten Hälfte waren wir zu lässig und nicht aggressiv genug. Nach dem 1:1 hatten wir noch Chancen, aber wir haben den Sieg nicht verdient. Vielleicht waren wir uns zu sicher. Das darf uns nicht mehr passieren, sonst kommen wir nicht in die Europa League."

