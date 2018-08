Zehn Kölner siegten bei Schaub-Debüt in Bochum 2:0

Der Absteiger startet erfolgreich in die Zweitligasaison. HSV fällt schon am Freitag um

Bochum – Der 1. FC Köln ist erfolgreich in das Unternehmen Wiederaufstieg gestartet. Beim Auftakt zur zweiten deutschen Liga setzte sich der Absteiger 2:0 in Bochum durch. Maxim Leitsch per Eigentor (44.) und Rafael Czichos (59.) sorgten für die Tore des Clubs von ÖFB-Teamspieler Louis Schaub. Der Ex-Rapidler gab bis zur 70. Minute im zentralen offensiven Mittelfeld ein unauffälliges Pflichtspieldebüt.

Auf der Gegenseite ließ der Tiroler Lukas Hinterseer mit einem knappen Fehlschuss in der 28. Minute eine ausgezeichnete Führungschance ungenutzt. Bochum konnte nach Gelb-Rot für Köln-Verteidiger Jorge Mere (71.) nicht mehr entscheidend zusetzen. Hinterseer traf bei einer der besseren Möglichkeiten in der Schlussphase das Tor nicht (82.).

HSV prolongiert Talfahrt

Der Hamburger SV hat unterdessen seinen ersten Auftritt in der zweiten deutschen Liga gründlich verpatzt. Der Bundesliga-Absteiger verlor das Auftaktspiel gegen Holstein Kiel klar mit 0:3 (0:0). Damit bekam das Unternehmen sofortiger Wiederaufstieg für den HSV einen ersten großen Dämpfer.

Die mit großer Euphorie gestarteten Hamburger kontrollierten im seit Wochen mit 57.000 Zuschauern ausverkauftem Volksparkstadion die Partie zwar, gefährlicher waren aber die Relegations-Verlierer der vergangenen Saison aus Kiel. Jonas Meffert brachte die Gäste in der 56. Minute in Führung. Der große HSV-Sturmlauf blieb aus, mit Fortdauer der Partie machte sich bei den Hamburgern Verunsicherung breit. David Kinsombi erzielte nach einem Hamburger Fehler in der 78. Minute das 0:2. Mathias Honsak, Leihspieler von Red Bull Salzburg, setzte in der 93. Minute für Kiel mit dem 0:3 den Schlusspunkt, nachdem er zuvor schon drei gute Chancen vergeben hatte. (APA, 4.8.2018)