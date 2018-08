Monschein-Doppelpack bei 4:3-Sieg der Young Violets

Bundesliga-Profi triffft bei Comeback für Austria-Amateure gegen Horn doppelt – Liefering mit zweitem Sieg

Wien – Die Young Violets haben das Aufsteiger-Duell mit Horn in der 2. Liga für sich entschieden. Das Zweitteam von Austria Wien setzte sich nicht zuletzt dank eines Doppelpacks von Christoph Monschein 4:3 (3:1) durch. Ihre jeweils zweiten Siege feierten Liefering (4:0 gegen Vorwärts Steyr) und Blau Weiß Linz (3:1 gegen Klagenfurt). FC Juniors drehte das Spiel in Lafnitz (2:1). In der Tabelle liegt damit Liefering mit sechs Punkten voran.

Bei den von Andreas Ogris gecoachten Austrianern feierte Bundesliga-Profi Monschein ein gelungenes Saisondebüt. Der 25-Jährige traf bei seinem Comeback nach ausgeheiltem Muskelfasserriss gleich doppelt (12. bzw. 45.). Schon zuvor hatte der ebenfalls bundesligaerprobte Dominik Fitz den Torreigen in der Generali Arena eröffnet (5.). Für die vor der Pause heillos überforderten Gäste traf Matus Paukner mit dem Pausenpfiff (45.+3).

Nach Seitenwechsel entwickelte sich ein packender Schlagabtausch. Zunächst verwandelte Horns Kapitän Miroslav Milosevic einen Foulelfmeter sicher (61.). Das 4:2 durch den eingewechselten Aleksandar Jukic (71.) brachte nicht die Entscheidung, weil es die Waldviertler durch Paukner in der 79. Minute noch einmal spannend gemacht haben.

Leichtes Spiel für Liefering

Salzburgs Farmteam hatte gegen Vorwärts Steyr keine Mühe. Dominik Szoboszlai traf für Liefering nach 33 Minuten mit einem herrlichen Weitschuss zum 1:0. Dogbole Niangbo sorgte noch vor der Pause für die Vorentscheidung. Nach Seitenwechsel besorgten Philipp Sturm (59.) und Romano Schmidt (62./Elfmeter) binnen kürzester Zeit den Endstand.

Besser erging es dem zweiten Aufsteiger aus Oberösterreich. Der FC Juniors drehte die Partie in Lafnitz. Marco Köfler brachte die Gastgeber nach 55 Minuten voran. Valentin Grubeck (66.) und Andy Reyes (69.) sorgten aber für den ersten Dreier für das LASK-Farmteam.

Alan Carius traf nach einer knappen halben Stunde per Strafstoß zur Führung für Blau Weiß Linz gegen Austria Klagenfurt.. Mario Ebenhofer erhöhte kurz vor der Pause per Kopf. Der Anschlusstreffer durch Ivan Saravanja (55.) machte das Match nur eine Viertelstunde spannend. Dann setzte Thomas Fröschl den Schlusspunkt. (APA, 3.8. 2018)

Ergebnisse, 2. Runde:

Blau Weiß Linz – Austria Klagenfurt 3:1 (2:0)

Tore: Carius (28./Foulelfmeter), Ebenhofer (42.) Fröschl (69.) bzw. Saravanja (55.) FC

Liefering – Vorwärts Steyr 4:0 (2:0)

Tore: Szoboszlai (33.), Niangbo (42.), Sturm (59.), Schmid (62./Foulelfmeter)

SV Lafnitz – FC Juniors OÖ 1:2 (0:0)

Tore: Köfler (55.) bzw. Grubeck (66.), Reyes (69.)

Young Violets Austria Wien – SV Horn 4:3 (3:1)

Tore: Fitz (5.), Monschein (12., 45.), Jukic (70.) bzw. Paukner (45.+3, 79.), Milosevic (61./Foulelfmeter)