Vier Tote bei Einsturz von Bergwerk in Mexiko

Eine Person wird noch vermisst

Mexiko-Stadt – Beim Einsturz eines Minenschachts im Zentrum Mexikos sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Drei Leichen seien bereits geborgen, teilte die Regierung des Bundesstaats Hidalgo am Freitag mit. Eine vierte sei nach dem Unglück in dem Marmorbergwerk in Dengantzha, rund 100 Kilometer nördlich von Mexiko-Stadt, gefunden, aber noch nicht geborgen worden. Eine fünfte Person gelte noch als vermisst.

Den Angaben zufolge war ein Fahrzeug auf der Straße nahe dem Bergwerk unterwegs, als der Boden nachgab. Insgesamt seien zum Zeitpunkt des Unglücks acht Menschen in dem Bergwerk gewesen, drei von ihnen hätten fliehen können und Hilfe geholt, sagte der Gouverneur von Hidalgo, Simon Vargas, dem Sender Milenio Television. (APA, 3.8.2018)