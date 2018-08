Klizan vs. Istomin im Kitzbühel-Finale

Zwei Qualifikanten im Duell um den Titel der Generali-Open

Kitzbühel – Der slowakische Qualifikant Martin Klizan steht im Finale der Tennis-Generali-Open in Kitzbühel. Der 29-Jährige Bezwinger von Dominic Thiem setzte sich am Freitag in 1:41 Stunden gegen den Spanier Jaume Munar 7:6(3),6:3 durch.

Im Endspiel am Samstag (14.00 Uhr/ORF eins) trifft er auf den Usbeken Denis Istomin, auch er Qualifikant. Istomin bsiegt den Chilenen Nicolas Jarry nach 2:36 Stunden mit 7:5,6:7(4),6:4.

Für Klizan geht es um seinen sechsten Titel auf ATP-Niveau, für Istomin um den dritten. (APA, 3.8. 2018)