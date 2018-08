Spanien und Portugal um bis zu zehn Grad heißer als Österreich

In Österreich wurden an 26 Messstellen Temperaturen von mindestens 20 Grad gemessen. In den europäischen Hitzepolen Spanien und Portugal ist es noch einmal um einiges heißer

Österreich-weit – Die Hitze lässt die Österreicher auch in der Nacht weiter schwitzen. Portugiesen und Spanier dürften Österreich für seine Temperaturen dafür beneiden. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ist es auf der iberischen Halbinsel regional um acht bis zehn Grad wärmer als in Österreich. So wurden in Montoro in der südspanischen Provinz Cordoba 45 Grad gemessen. 44 waren es in Alconchel der Provinz Badajoz unweit der portugiesischen Grenze.

In Portugal war Beja im Alentejo der Hitzepol mit 43,2 Grad. An zweiter Stelle folgte mit Evora die Hauptstadt der südportugiesischen Region mit 42,5 Grad. Das drittplatzierte Castelo Branco (42,2 Grad) in Zentralportugal untermauerte, dass nicht nur der Alentejo besonders heiß ist.

foto: ap In Griechenland haben Dürre und Hitze unlängst zu verheerenden Waldbränden geführt.

Die Angaben erfolgten ohne Gewähr der ZAMG. Sie würden aber jedenfalls untermauern, dass man noch etwas vom europäischen Hitzerekord entfernt ist. Dieser wurde am 10. Juli 1977 in Athen mit 48 Grad gemessen.

Österreich mit elfter Tropennacht in Folge

In der Nacht auf Freitag wurden nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) an 26 Messstellen Temperaturen von mindestens 20 Grad registriert. Das bedeutet, die Anrainer erlebten dort eine tropische Nacht. Für die Bewohner der Wiener Innenstadt war das bereits zum elften Mal in Folge der Fall.

1994 gab es 17 Tropennächte

Die Wiener City war mit 23,5 Grad Celsius Minimum auch der österreichische Hotspot der vergangenen Nacht. Laut ZAMG ist damit nicht ausgeschlossen, dass der absolute Rekord fällt. 1994 wurden in der Innenstadt 17 Tropennächte in Serie registriert. Ebenfalls am Rekord kratzt die Messstelle Hohe Warte, welche die sechste Tropennacht in Folge erlebte. Hier fehlen noch drei, um den Rekord aus dem Sommer 2015 (neun) einzustellen.

foto: ap Feine Kühlung bei der Hitze. In Budapest ist es ähnlich heiß wie in Wien.

Hinter der Wiener Innenstadt war das Donaufeld in Wien-Floridsdorf die zweitwärmste Messstelle mit 22,2 Grad, gefolgt von Retz in Niederösterreich mit 21,8 Grad. Die höchste Messstelle, die eine Tropennacht registrierte, war Wolfsegg in Oberösterreich (auf 635 Meter Seehöhe) mit 20,7 Grad Celsius. (APA, 3.8.2018)