Gerhard Berger: "Drücke die Daumen"

Bundeskanzler Kurz wünschte Lauda "viel Kraft" – Verkehrsminister Hofer: "Niki Lauda war mein erster Chef"

Reaktionen zum Gesundheitszustand von Formel-1-Legende und Unternehmer Niki Lauda (69), der sich einer Lungentransplantation unterziehen hat müssen:

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) via Twitter: "Wir kennen Niki Lauda als großen Kämpfer im Sport und als Unternehmer. Lieber Niki, wir wünschen dir viel, viel Kraft in dieser schweren Zeit und freuen uns, dich bald wieder gesund an deinen geliebten Rennstrecken zu sehen."

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ): "Nach der Matura an der HTL für Flugtechnik in Eisenstadt war Niki Lauda mein erster Chef. Rund um die Übernahme der Air Berlin durch Laudamotion hatten wir nach Jahrzehnten nun wieder Kontakt. Ich bedanke mich beim Ärzteteam des AKH in Wien für die großartige Betreuung und wünsche Niki eine rasche und vollständige Genesung. Er ist eine Galionsfigur unseres Landes und hat Großes für Österreich geleistet. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Gedankenaustausch mit ihm."

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP): "Die Meldungen zu Niki Laudas Gesundheitszustand machen betroffen. Ich wünsche ihm eine rasche und vollständige Genesung und viel Kraft für die nächste Zeit. Niki Lauda hat sich in besonderem Maße um unser Land verdient gemacht. Er ist nicht nur ein großer Sportler, sondern auch ein hervorragender Unternehmer, dem wir viele Arbeitsplätze in Österreich zu verdanken haben."

Gerhard Berger (Ex-Rennfahrer): "Ich drücke ihm die Daumen, mehr kann ich in dieser Situation nicht tun. Ich weiß, dass er im AKH in den besten Händen ist. Er ist eine absolute Kämpfernatur. Das sind freilich Dinge, bei denen man nie weiß, wie sie ausgehen. Deshalb kann ich ihm nur die Daumen drücken." (APA, 3.8.2018)